POLÍTICA

'Não há possibilidade do União Brasil apoiar o governo Lula', afirma ACM Neto

A declaração de ACM Neto ocorreu em entrevista à Rádio Interativa, de Itabuna

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 16:25

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, descartou qualquer possibilidade de seu partido apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neto ainda reforçou que a sigla pretende ter um projeto próprio na eleição de 2026 e lançar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), como candidato ao Palácio do Planalto. >

“Não existe essa possibilidade (de apoiar o governo Lula). O União Brasil é um partido que, em nenhum momento, declarou apoio ao governo do presidente Lula. Respeita os deputados, senadores que queiram participar da base do governo. Não tem nenhuma dificuldade, mas o partido não é da base do governo Lula. O partido terá um projeto próprio para 2026. Nós vamos tentar construir a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. É o nosso propósito, o nosso objetivo. Esta descarta a hipótese de apoio ao governo Lula ou de participação formal na base do governo federal”, afirmou.>