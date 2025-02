RODRIGO DANIEL SILVA

O pessimismo dominou o país, e reverter esse sentimento é o desafio de Lula

Amigos, nesta semana, assisti a uma análise do comentarista da GloboNews, Octavio Guedes, que me chamou a atenção. Ele observou que a imagem pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), construída ao longo de cinco décadas, vem sendo desconstruída pela oposição. O petista, que por anos foi visto como o “pai dos pobres” e sucessor político de Getúlio Vargas, já não carrega mais essa aura para grande parte da população. Para Guedes, a percepção de que Lula é um político sensível à questão da pobreza se enfraqueceu. >

Uma reportagem de O Globo desta semana revela essa mudança. Dados da consultoria Palver mostram que, nas redes sociais - como WhatsApp, Telegram, X e TikTok -, o debate econômico superou as pautas de costume nos últimos 90 dias. No TikTok, por exemplo, houve 1.337 referências à economia para cada 100 mil posts, contra 657 menções a temas culturais e ideológicos.>

A estratégia da oposição encontra respaldo na insatisfação popular. Goste-se ou não, o deputado federal Nikolas Ferreira se tornou o maior expoente desse discurso econômico crítico. E o governo Lula, com seus erros nessa área, acabou criando o ambiente perfeito para que essas críticas ganhassem força. Recentemente, opositores na Bahia me contaram que, antes, criticar Lula no interior do estado era quase um sacrilégio, como se o crítico fosse Maria Madalena prestes a ser apedrejada. Agora, não só há espaço para críticas, como muita gente concorda com elas.>