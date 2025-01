PRIMEIRA DAMA

Novo encarregado para cuidar do acervo pessoal de Lula é amigo de Janja

Jackson Raymundo assume a vaga deixada por Claudio Soares Rocha

O secretário-executivo do Conselho Nacional de Educação do governo Lula foi nomeado para substituir o funcionário responsável por cuidar do acervo pessoal do presidente. O amigo da primeira dama, Jackson Raymundo, assume a vaga deixada por Claudio Soares Rocha, após exoneração publicada no Diário Oficial da União (Dou), na última sexta-feira (24). >