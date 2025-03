GASTO COM VIAGENS

'Janja estará onde ela quiser', diz Lula após críticas a ida da primeira-dama ao Japão e Paris

Presidente defendeu ainda que esposa não é clandestina, que ela fez as viagens porque foi convidada

Em entrevista coletiva antes de deixar Hanói, capital do Vietnã, após visita oficial, ele declarou que: “Ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Ela vai estar onde ela quiser, vai falar o que ela quiser”,. O presidente disse ainda que é assim que ele acha que é o papel da mulher. E ainda rebateu as críticas que o governo vem recebendo por conta das viagens da primeira-dama, afirmando que a esposa não é clandestina. “Ela não faz viagem apócrifa, ela faz viagem porque ela foi convidada”, continuou o presidente. >

Nas últimas semanas, a primeira-dama vem sendo alvo de oposicionistas que questionam os gastos públicos com viagens internacionais. Neste mês, Janja acompanhou Lula em visita de Estado ao Japão e, em seguida, foi para Paris participar da cúpula Nutrition for Growth (Nutrição para o Crescimento, ou N4G, na sigla em inglês).>

Neste sábado, Lula frisou que Janja viajou em missão oficial, representando-o em um evento de cúpula a convite do presidente francês Emmanuel Macron, para falar sobre um tema no qual trabalha ativamente. “Ela fez essa viagem a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e pobreza”, destacou Lula. “Ela foi convidada e fez seu discurso com muita competência, e tem trabalhado nesse negócio da aliança global contra a fome até antes do G20”, acrescentou.>