AUDIÊNCIA NO VATICANO

Janja aproveita viagem à Itália para ter encontro com Papa Francisco; saiba

Janja foi nomeada pelo presidente Lula para representar o Brasil no Conselho de Governança do Fida

Janja Silva vai aproveitar a viagem que fez à Itália, onde participa da 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fida (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), para se encontrar com o Papa Francisco, no Vaticano. >