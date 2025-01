EMBATE

Lula convoca reunião para discutir decisão da Meta e fala em 'soberania'

Nesta semana, empresa anunciou mudanças em suas políticas de moderação de conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir nesta sexta-feira, 10, com seus ministros para discutir a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram, do Threads e do WhatsApp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas. De acordo com o presidente, o governo defende que cada país tenha sua soberania.