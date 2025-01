MAIS CAROS

Lula diz que se reunirá com supermercados para diminuir preços de alimentos

Ele apontou que a alta na demanda é um dos principais fatores por trás do aumento dos preços

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 08:51

Lula Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que se vai se reunir com atacadistas, produtores de alimentos e donos de supermercados para discutir os preços dos alimentos no Brasil. Ele apontou que a alta na demanda é um dos principais fatores por trás do aumento dos preços, além de mencionar a valorização do dólar e questões climáticas como outros elementos que impactam os valores.



"Estamos discutindo e faremos várias reuniões com esses setores para encontrar uma solução que garanta que os alimentos cheguem ao consumidor com preços mais acessíveis, de acordo com seu poder de compra", afirmou o presidente.

A declaração foi feita em um vídeo publicado pela primeira-dama Janja da Silva no domingo (26). Na gravação, Lula aparece caminhando pela horta da Granja do Torto, uma das residências oficiais em Brasília, enquanto aborda a questão dos preços no Brasil.