NAS REDES SOCIAIS

Lula publica vídeo desejando boa sorte antes do Enem: 'Não dá para brincar'

O presidente publicou um vídeo falando com os estudantes que vão fazer a prova

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou vídeo em suas redes sociais na véspera do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em que apresentou horários e regras das provas, além de desejar sucesso aos estudantes. Ele ressaltou que "o Brasil precisa muito de gente com bastante capacidade".