CÚPULA DO BRICS

Lula sofre queda, machuca a cabeça e cancela viagem à Rússia

O boletim médico divulgado neste domingo diz que Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com um "ferimento corto-contuso em região occipital"

O boletim médico divulgado neste domingo diz que Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com um "ferimento corto-contuso em região occipital", indicando um corte na nuca.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", diz o boletim do Sírio-Libanês.

De acordo com o Palácio do Planalto, o cancelamento da viagem se deu por orientação médica "devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração".

"O presidente irá participar da Cúpula do Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", informou o Planalto.

O Brasil assumirá a presidência do Brics em 2025 e deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.