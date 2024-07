BRIGA EM CONDOMÍNIO

Lutador de jiu-jítsu mata idoso e obriga vizinho a lamber sangue da vítima no CE

O lutador de jiu-jitsu Lucas Amorim Magalhães, 39 anos, foi preso suspeito de matar um idoso utilizando um furador de coco e deixar outras sete pessoas feridas após uma briga em um condomínio em Fortaleza, no Ceará. Getônio Rodrigues Bastos, 91, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na última sexta-feira (5). O homem teria tido uma discussão com o idoso em um condomínio e depois efetuou os golpes contra a vitima.

Lucas ainda teria obrigado um homem a lamber o sangue da vítima, o agrediu com murros e socos e o golpeou no rosto com a arma branca.