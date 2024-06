RIO DE JANEIRO

Mãe de autista é ameaçada após estacionar em vaga especial: "Seu filho não é deficiente!"

Mulher ficou com medo e procurou a polícia

Da Redação

Publicado em 30 de junho de 2024 às 07:33

Mãe de autista é ameaçada Crédito: Reprodução/TV Globo

A mãe de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi ameaçada após estacionar seu carro em uma vaga preferencial. O caso aconteceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

Juliana Eller, que é mãe de Joçao Pedro, de 8 anos, conta que o bilhete foi colocado no pára-brisa do veículo dela, que tinha em seu painel uma placa de identificação de pessoa com deficiência.

“Quando eu cheguei pra estacionar, e é muito recorrente aqui, tinha um carro sem a credencial de estacionamento. Só que dessa vez eu vi a pessoa estacionando e tinha certeza que ela estava ali dentro do carro, mesmo o carro com os vidros todos pretos. E eu cheguei perto com a minha carteirinha no painel pra ver se a pessoa ia se sensibilizar. Como isso não aconteceu, eu bati no vidro e perguntei se a pessoa tinha credencial e se iria usar a vaga. E como ela não tinha, ela tirou de boa. Aí eu estacionei na vaga. Eu tinha deixado João na escola. Quando eu voltei o bilhete estava lá no vidro do meu carro”, contou Juliana ao G1.

Segundo ela, o bilhete dizia: "Vergonha! Seu filho não é deficiente! Te filmei! Vou publicar você! Não pare mais aqui!".

A mulher ficou assustada e bastante chateada com a situação. “Como uma pessoa vem e me acusa desse jeito sem saber da nossa luta com o João Pedro”, desabafou.

Além de ter TEA, João Pedro também é portador da Síndrome de DiGeorge, que provoca mau desenvolvimento de vários sistemas do corpo. Por esses motivos, ele e seus responsáveis têm direito ao uso da vaga especial assegurado por lei federal.