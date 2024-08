CRIME

Mãe deu sedativo a menina que foi encontrada morta dentro de lixeira no RS

A Polícia Civil diz que a investigação já demonstrou que a menina sofria várias violências dentro de casa. A criança vivia negligenciada, sem agasalhos adequados no tempo frio, tinha condições de higiene abaixo do ideal, pedia comida a vizinhos e pegava alimentos também no lixo, do mesmo contêiner em que foi encontrada. Além disso, a mãe medicaria a menina de maneira incorreta, alegando que ela "surtava".