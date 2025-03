INVESTIGAÇÃO

Mãe diz que filha ficou em coma após receber anestesia aplicada por amiga em casa

Aplicação caseira teria sido feita de maneira inadequada

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 11:01

Flávia Bicalho (à esq.) e a filha Letícia Crédito: Reprodução

A vida da funcionária pública Flávia Bicalho, 55 anos, de Nova Lima (MG), mudou drasticamente quando sua única filha, Letícia, 31, entrou em coma após uma reação adversa a um bloqueio anestésico aplicado em casa. O procedimento, realizado pela médica anestesista Natália Peixoto, amiga de infância de Letícia, teria sido feito de forma inadequada, segundo Flávia. A família protocolou uma queixa-crime no Ministério Público de Minas Gerais e denunciou o caso ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG), pedindo a cassação da licença médica de Natália. Procurada, a médica não quis se manifestar. As informações são do Uol. >

Letícia convive há anos com a síndrome de Bertolotti, que causa dor lombar crônica. Para aliviar a dor, ela já havia passado por uma cirurgia endoscópica na coluna, mas, como a dor persistiu, médicos recomendaram a aplicação regular de bloqueios anestésicos. O primeiro bloqueio foi realizado em um hospital, sem complicações. No entanto, o segundo, feito em casa por Natália, em setembro do ano passado, resultou em uma reação grave: Letícia teve duas convulsões, vomitou, aspirou o próprio vômito e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e intubada, mas permanece em coma desde então.>

Flávia relata que a filha confiava plenamente em Natália e que a família não sabia que o procedimento seria feito em casa. Após o primeiro bloqueio caseiro, Letícia contou aos pais, mas disse que o tratamento era à base de produtos naturais, como arnica e camomila. No entanto, Natália teria aplicado medicamentos como a ropivacaína, que não pode ser administrada fora de ambientes hospitalares. "Nós jamais imaginaríamos que a Natália levaria para casa dela um medicamento que não pode sair de clínica ou hospital", diz Flávia. "Foi um erro atrás do outro.">

A mãe também critica a demora de Natália em prestar socorro após a reação adversa. Em vez de chamar imediatamente o Samu ou uma ambulância, a médica teria esperado que o marido e o cunhado chegassem para ajudar. Além disso, Flávia afirma que o bloqueio não deveria ter sido realizado naquele dia, pois Letícia havia se submetido a um procedimento com ventosa na véspera, o que aumenta os riscos de complicações.>

Letícia está internada no Hospital Materdei Contorno, em Belo Horizonte, e o plano de saúde cobre as despesas hospitalares. No entanto, a família já gastou mais de R$ 200 mil com custos extras, como transporte aeromédico, uma cadeira de rodas sob medida e tratamentos como fisioterapia e neurorreabilitação. A família busca na Justiça que Natália arque com esses gastos.>

O prognóstico de Letícia é considerado grave. Segundo Flávia, a filha sofreu um comprometimento cerebral significativo e não responde a estímulos. "Letícia é uma menina boa demais, daquelas amigas de todo mundo. Infelizmente, foi na inocência porque confiava demais na Natália. Ela tem de voltar [do coma]. É a minha única filha", desabafa a mãe.>