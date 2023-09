Mãe e filha são encontradas enforcadas dentro de casa em Caruaru

Mãe e filha foram encontradas mortas, na noite desta segunda-feira (11), na residência em que moravam no bairro Xique-xique em Caruaru.



De acordo com a polícia civil, Suilam Mirelle de Almeida, 49 anos, e a filha Vitória Thaynara de Almeida, de 10 anos de idade, foram assassinadas por enforcamento.



Ainda segundo informações da polícia, pelo estado em que os corpos foram encontrados, o crime teria acontecido no último domingo (10).



O delegado Eric Costa, chefe da divisão de homicídios de Caruaru, informou que o principal suspeito é o namorado da mulher e padrasto da criança.