CRIME

Mãe esfaqueia, corta pênis e queima companheiro que assediou filha de 11 anos

Ela o dopou com remédio em cerveja antes de iniciar ataque, após flagrar conversas do homem com a garota e vê-lo "alisando" a menina

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:07

PM de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um crime chocante foi registrado na madrugada desta sexta-feira (11) no Conjunto Taquaril, em Belo Horizonte (MG). Uma mulher de 42 anos confessou ter assassinado o companheiro, de 47 anos, após descobrir que ele assediava sua filha de 11 anos. O caso envolveu facadas, pauladas, mutilação genital e incineração do corpo. >

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à Polícia Militar que mantinha um relacionamento esporádico com o homem, mas decidiu matá-lo após encontrar mensagens de teor sexual enviadas por ele à filha dela em um aplicativo de celular. Na noite anterior ao crime, o homem teria chegado em casa sob efeito de drogas e alisado a menina enquanto ela dormia. >

Segundo o Estado de Minas, a mãe contou que, para executar o plano, ofereceu uma cerveja ao companheiro após fingir não perceber o assédio. Ela adulterou a bebida com um remédio para dormir e, depois que ele adormeceu, desferiu múltiplas facadas e golpes na cabeça com um pedaço de madeira. Em seguida, contou com a ajuda de um adolescente para mutilar o corpo. >

Os dois levaram o cadáver para uma área de mata, onde o adolescente ajudou a cortar o órgão genital da vítima e colocá-lo em sua boca antes de atear fogo no corpo. Moradores que presenciaram a cena acionaram a PM, que encontrou o corpo carbonizado e com órgãos expostos. Um rastro de sangue levou os policiais até a casa da suspeita, que confessou o crime. >