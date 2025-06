VIOLÊNCIA

Mãe tem parte do dedo arrancada a mordidas durante assalto enquanto amamentava bebê

Criminoso agrediu vítima com socos no rosto e fugiu com dinheiro do caixa, mas foi capturado por testemunhas

Carol Neves

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:19

Mulher foi agredida em assalto Crédito: Reprodução

Uma cena de violência chocante aconteceu em uma loja de Itanhaém, litoral de São Paulo, na última sexta-feira (6). Uma mulher de 34 anos foi brutalmente agredida por um assaltante enquanto amamentava seu bebê de quatro meses. O criminoso, identificado como Janderson Santana dos Santos, de 36 anos, não hesitou em usar extrema violência, deixando a vítima com ferida, inclusive tendo parte de um dedo arrancado a mordidas. >

Mulher que amamentava bebê é agredida e tem parte do dedo arrancada durante assalto no litoral de SP pic.twitter.com/CZOOW5FKhW — #Santaportal (@Santaportal1) June 9, 2025

"Vim roubar", anunciou o homem ao entrar no estabelecimento. A mãe, ainda com o filho no colo, implorou para que ele não fizesse nada, mas foi puxada pelos cabelos com uma tesoura retirada do balcão. Ao ser derrubada, ela precisou colocar a criança no chão para se proteger. "Eu implorava pela minha vida enquanto ele me dava soco na cara", relatou a vítima ao G1.>

Durante a tentativa de fuga, a mulher conseguiu segurar o agressor pelo pescoço, mas ele reagiu mordendo seu dedo com tanta força que arrancou um pedaço. "Consegui me levantar e segurar ele pelo pescoço, mas ele mordeu o meu dedo, arrancando um pedaço, e saiu correndo", descreveu. O bebê, que chorava durante todo o episódio, não sofreu ferimentos físicos.>

Após o ataque, populares que ouviram os gritos conseguiram impedir a fuga do assaltante e o mantiveram imobilizado até a chegada da Polícia Militar. Janderson foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Praia Grande.>