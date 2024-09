SETE VÍTIMAS

'Maníaco do carro': polícia divulga foto do suspeito de atacar mulheres em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo procura por um suspeito de atacar mulheres na zona leste de São Paulo. Conhecido como "maníaco do carro" ou "maníaco do Uno", ele tenta agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo. Nesta quinta-feira (19) a polícia divulgou nem seu perfil no Instagram um vídeo com fotos e o nome do homem suspeito. Ele foi identificado como Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos.