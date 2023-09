Mansão do tráfico avaliada em R$ 2,5 milhões é derrubada na Rocinha, no Rio

Uma mansão de um chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro, está sendo demolida nesta quarta-feira (13) pela prefeitura da cidade. O imóvel, construído irregularmente, seria usado pelo traficante conhecido como Johny Braco.



A mansão tem três andares, cobertura, piscina e sala de jogos. A estimativa é que foram investidos R$ 2,5 milhões na construção do espaço, que tem cerca de 600 metros quadrados, incluindo um terraço com vista para praia.