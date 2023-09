Marido é suspeito de planejar morte da esposa para ficar com dinheiro do seguro de vida

Um caso policial que inicialmente pareceria ser latrocínio (roubo seguido de morte), em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, pode ter sido um plano elaborado pelo próprio marido da vítima, sendo posteriormente tratado pelas autoridades como feminicídio. Segundo a polícia, existe a suspeita de que o professor de inglês, que também trabalhava em uma gráfica, Leonardo Nascimento Chaves, de 41 anos, tenha planejado o crime para receber o dinheiro do seguro de vida da mulher Kaianne Bezerra Chaves, de 35 anos, no valor de R$ 60 mil

Chaves foi preso na terça-feira passada, 5. De acordo com a polícia, ele estava com passagem comprada para a Europa e tinha a pretensão de fugir do País.

"Investigações em andamento pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultaram na localização e captura do homem que é apontado como autor intelectual da morte da própria companheira", disse o delegado Gustavo Pernambuco, diretor do Departamento de Polícia Jurídica Metropolitana da Polícia Civil do Estado do Ceará.

Segundo o delegado, embora o crime possa ter sido motivado pelo pagamento do seguro de vida da vítima, a polícia não se restringe a uma linha de investigação. "Posso dizer que há sim uma linha de investigação sobre o seguro de vida dela, mas há outras linhas de raciocínio que ainda estão sendo investigadas pela delegacia metropolitana de Aquiraz", afirma Pernambuco. O valor da apólice seria dividido posteriormente com os criminosos

Investigação passou de latrocínio para feminicídio

Logo que a ocorrência foi informada, as investigações trataram o caso como um possível latrocínio. Na noite do dia 26 de agosto, Chaves estava molhando as plantas na calçada de casa com o portão aberto quando foi abordado por dois homens. A dupla entrou na casa, teria matado Kaianne, roubado objetos de valor e depois fugido.

No dia 29 de agosto, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana de Aquiraz e dos Departamentos de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e de Inteligência Policial (DIP), realizou as capturas de um adolescente de 16 anos e de Adriano Andrade Ribeiro, de 39 anos.

Conforme a investigação, Ribeiro, que é motorista de aplicativo e empresário, usou seu carro para dar apoio ao adolescente. O homem foi preso em posse de pertences da vítima. "Adriano responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Já para o adolescente, um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado foi lavrado. Com eles, foram apreendidos ainda dois celulares e uma panela elétrica da vítima, além do veículo do suspeito usado na ação criminosa", citou a Polícia Civil.

No decorrer da apuração, as contradições começaram a surgir e os policiais civis identificaram a possível participação do marido de Kaianne no crime. "O marido seria o mandante do crime e já estava com uma passagem comprada para Portugal", disse o delegado.

Prisão do marido da vítima

Chaves foi localizado quando saía da casa de familiares da vítima, em Fortaleza. Ele foi indiciado por feminicídio. A Polícia Civil segue realizando diligências para elucidar os fatos, bem como identificar outros partícipes no crime.

"Conseguimos descobrir todos os seus passos antes da ocorrência do fato. Após o trabalho investigativo e também após ouvir novamente os acusados presos, algumas informações passadas por eles não estavam batendo. Após esclarecer alguns fatos e pegar informações com o marido da vítima, nós vimos que, realmente, ele estava dentro deste cenário do crime", disse o delegado.

Alguns pontos também chamaram a atenção e foram analisados pela polícia. "Portão aberto e facilidade de entrar em uma casa. Afastar o marido da mulher. A dinâmica deste crime não é feita desta forma", reforçou Pernambuco.

Segundo a investigação, depois da suposta falsa abordagem na frente da casa, o marido entrou no quintal com Ribeiro, enquanto o adolescente foi até o quarto do casal, onde Kaianne estava ao lado da cama e foi morta a pauladas.

Depois disso, Chaves pediu que os dois o agredissem e o amarrassem em outro cômodo da casa. "Ele contratou os criminosos e montou o cenário do crime. Inclusive, ele foi agredido, no momento da ação. Os indivíduos, como forma de pagamento, levaram alguns objetos da casa da vítima", acrescenta o delegado.

As investigações ainda estão em andamento. Na próxima semana, mais detalhes devem ser apresentados.

Com o andamento da investigação e rastreamento do veículo, cerca de uma hora antes do crime, foi verificado, por meio de imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Fantástico da TV Globo, que Ribeiro e o adolescente chegaram a um shopping próximo à casa. Em seguida, eles entraram em uma sorveteria. Cerca de 20 minutos antes, o marido da vítima, também havia chegado ao local. A dupla segue Chaves. No estacionamento, eles passam 11 minutos conversando, provavelmente combinando o plano

Procurada pela reportagem do programa, a defesa de Ribeiro disse, em nota, que os fatos apresentados pela imprensa não possuem consonância com a realidade e que os demais esclarecimentos serão demonstrados no curso processual. Já os advogados do marido de Kaianne afirmaram que Chaves é vítima e o crime lhe é falsamente imputado. Eles disseram que vão colaborar com a autoridade policial para apurar os fatos.