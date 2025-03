VIOLÊNCIA

'Mata, fiote': câmera acoplada em capacete registra assalto que terminou com motociclista baleado

No vídeo, também é possível ouvir o barulho de três tiros

Um vigilante de 43 anos voltava para casa de moto, quando foi abordado por dois criminosos pela Rua Alçaprima, no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Ele foi assaltado e baleado por dois criminosos e a ação rápida e violenta foi toda registrada pela câmera que o homem usava acoplada em seu capacete. "Continua com a mão no guidão. Mata, 'fiote'. Mata, 'fiote'. Mata", gritou um dos suspeitos para a vítima, segundo informações do G1 SP. No vídeo, também é possível ouvir o barulho de três tiros. O homem foi atingido na canela e na região superior das costas. Logo em seguida os criminosos fugiram com a moto dele. O crime ocorreu na noite do dia 5 de março, mas só se tornou público agora. >