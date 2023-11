Mato Grosso: polícia identifica autor de homicídios por marca de sandália na cena do crime

A Polícia Civil do Mato Grosso desvendou um crime pela marca deixada pela sandália do criminoso na cena do homicídio de mãe e filhas na cidade de Sorriso. As vítimas foram identificadas como Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19, duas menores de 10 e 13 anos.



Segundo jornal O Globo, as marcas do chinelo de Gilberto Rodrigues dos Anjos haviam ficado no piso manchado de sangue da residência, e uma comparação entre os sinais e o calçado feita pelos policiais confirmou ser ele o autor do crime. O chinelo foi encontrado enquanto os policiais vasculhavam os pertences do suspeito.