Médica é encontrada morta dentro de mala; namorado foi preso

Já está preso o caixa de lanchonete Davi Izaque Martins Silva, 26 anos, apontado pela polícia como o principal suspeito de matar Thallita da Cruz Fernandes, 28, a facadas. O corpo da médica foi encontrado dentro de uma mala no apartamento dela em São José do Rio Preto, São Paulo, no fim da tarde desta sexta-feira (18).



A mãe de Thallita, que mora em Guaratinguetá, a 585 km de distância da cidade da filha, quem notou o desaparecimento e pediu para que uma amiga da vítima fosse até o prédio onde ela morava. De acordo com a ocorrência, o apartamento de Thallita, localizado no 3º andar, estava trancado. A amiga acionou a polícia, com a ajuda do porteiro. O corpo da médica foi encontrado nu, na lavanderia do apartamento, dentro da mala.