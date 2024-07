CRIME EM MINAS

Médica suspeita de sequestrar bebê está grávida, diz advogado

A informação foi passada pelo advogado Vladimir Rezende, que defende a médica. “Ela (a médica) está fazendo exames, porque está com sangramentos, uma suspeita de que está abortando”, disse. A suspeita recebe atendimento no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

A recém-nascida foi sequestrada por Cláudia na maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, na noite de ontem. Ela entrou no quarto da família e afirmou ser uma pediatra que levaria a bebê para se alimentar. Ela saiu do hospital com a menina em uma mochila e foi embora de carro. A médica foi presa no Jardim Morumbi, em Itumbiara, quando chegava em casa, nesta quarta.