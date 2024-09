CONFUSÃO

Médico afirma que Pablo Marçal fingiu lesão após receber cadeirada de Datena

Um médico formado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) causou alvoroço nas redes sociais após afirmar que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, mentiu sobre ter sofrido uma fratura na costela após ser agredido com uma cadeira pelo oponente, Datena.

“Sou médico há quase 10 anos, mestre pela University of Ontario e professor da disciplina de Emergência em uma escola de medicina na América do Norte por mais mais de três anos. Posso afirmar uma coisa com muita propriedade: Se alguém chegar até você dizendo que teve uma fratura de costela e falta de ar com uma pulseira dessa cor [indicando que o caso não é grave], o código do CID é Z765”, escreveu Gino em uma rede social.