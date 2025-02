MINAS GERAIS

Médico é preso suspeito de estuprar paciente com câncer e funcionárias de hospital

Danilo Costa é investigado pelos crimes de estupro e importunação sexual cometidos contra seis mulheres

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. O inquérito foi aberto no final do mês passado depois que uma paciente, diagnosticada com câncer de mama, denunciou que no dia 24 de janeiro havia sofrido um estupro durante uma consulta médica com Costa.>