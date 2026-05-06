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Medo de raios e trovões? Veja como se proteger durante tempestades

Além do susto provocado pelo barulho, descargas elétricas representam risco real e exigem cuidados dentro e fora de casa

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:23

Raios em Salvador
Raios em Salvador Crédito: Reprodução

Chuvas fortes acompanhadas de raios e trovões costumam provocar medo em muitas pessoas. Em alguns casos, o receio está ligado apenas ao barulho intenso das trovoadas, mas também existe um motivo real para preocupação: os raios podem causar acidentes graves e até mortes.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil está entre os países com maior incidência de raios no mundo, registrando milhões de descargas elétricas por ano. Os fenômenos acontecem principalmente durante tempestades intensas e representam perigo em áreas abertas, praias, campos e locais com árvores isoladas.

Raios ao redor do mundo

Raios em Salvador por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Raios em Salvador por Reprodução
Raio atingiu Cristo Redentor durante momento de casal por Reprodução/Redes Sociais
Jogador de futebol morre após ser atingido por raio na Indonésia por Reprodução
Um vídeo fez sucesso nas redes sociais ao mostrar raio atingindo o maior edifício do Brasil por Reprodução/Instagram
Raio durante uma tempestade sobre as montanhas perto da capital do Haiti, Porto Príncipe. por HECTOR RETAMAL/AFP
Organização Meteorológica Mundial (OMM) registrou o raio mais longo nos Estados Unidos, com 829 km de extensão (imagem ilustrativa) por Edward Mitchell/ OMM
Raio atinge residência no Texas por Reprodução
Registros da tempestade de raios que atingiu Vulcão de Fogo, na Guatemala por Reprodução/ X
Tempestade de raios na Alemanha. por Patrick Pleul/ AFP
Um raio atingiu a torre do santuário Sayyid Ali Hamadani em Srinagar, na Caxemira, causando um incêndio que fragilizou a estrutura de mais de seis séculos de idade e ocasionou uma auditoria na segurança em todos os templos locais.. por TAUSEE MUSTAFA/AFP
Raio na cidade de Netanya em Israel. por JACK GUEZ/AFP
Raio durante tempestade sobre o vale de Taravo e a aldeia de Petreto-Bicchisano na ilha da Córsega. por PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
Raios fortes, de 2010 por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
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Raios em Salvador por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia orienta que, durante temporais, as pessoas evitem permanecer em locais descobertos, próximos de postes, árvores, piscinas, lagos ou estruturas metálicas. O ideal é buscar abrigo em construções fechadas ou dentro de veículos.

Dentro de casa, também existem cuidados importantes. A recomendação é retirar aparelhos eletrônicos da tomada, evitar o uso de equipamentos conectados à rede elétrica e não tomar banho durante tempestades com incidência de raios, já que a descarga elétrica pode atingir encanamentos e redes hidráulicas.

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Segundo o Sociedade Brasileira de Cardiologia, acidentes com raios podem provocar parada cardíaca, queimaduras e danos neurológicos graves. Por isso, mesmo quando o fenômeno parece distante, o cuidado deve ser levado a sério.

Além do risco físico, tempestades também despertam ansiedade em muita gente. O medo intenso de raios e trovões é conhecido como brontofobia e pode causar sintomas como tremores, taquicardia e sensação de pânico.

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O Conselho Federal de Psicologia explica que o medo não deve ser ridicularizado, principalmente em crianças. A orientação é acolher a pessoa, transmitir sensação de segurança e evitar exposição desnecessária às notícias ou imagens alarmantes durante o temporal.

Para diminuir a ansiedade, ambientes mais silenciosos, técnicas de respiração e distrações leves podem ajudar. Em situações em que o medo passa a afetar a rotina ou provoca crises frequentes, o acompanhamento psicológico pode ser importante.

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