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Tempestade chegou? Veja como proteger TV, geladeira e eletrônicos sem tirar tudo da tomada

Oscilações de energia durante chuvas com raios podem danificar aparelhos e causar prejuízo dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:34

Raio durante tempestade sobre o vale de Taravo e a aldeia de Petreto-Bicchisano na ilha da Córsega.
Raio durante tempestade sobre o vale de Taravo e a aldeia de Petreto-Bicchisano na ilha da Córsega. Crédito: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Chuvas fortes acompanhadas de raios costumam trazer uma preocupação comum: o risco de queimar eletrônicos dentro de casa. Quando a energia começa a oscilar ou “piscar”, muita gente corre para desligar aparelhos da tomada tentando evitar prejuízos.

Segundo especialistas em engenharia elétrica, o perigo é real. De acordo com o Instituto Mauá de Tecnologia, descargas elétricas próximas podem gerar surtos de tensão capazes de atingir a rede elétrica da residência e danificar aparelhos como televisores, geladeiras, computadores e roteadores.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
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Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Além dos raios, quedas de árvores, alagamentos e problemas na rede elétrica também podem provocar picos de energia no momento em que o fornecimento é restabelecido. Nessas situações, os equipamentos mais sensíveis acabam sendo os mais vulneráveis.

Para reduzir esse risco sem precisar desligar tudo da tomada, engenheiros recomendam o uso dos chamados dispositivos de proteção contra surtos, conhecidos pela sigla DPS.

Esses dispositivos funcionam como uma barreira contra picos de tensão e ajudam a proteger os aparelhos ligados à rede elétrica. Existem modelos instalados diretamente no quadro de energia da casa e versões mais simples, conectadas na própria tomada.

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Os modelos domésticos são encontrados em filtros de linha e protetores vendidos como “proteção contra surtos”, “proteção contra raios” ou “proteção elétrica”. Eles costumam ser usados principalmente em TVs, computadores, videogames e eletrodomésticos mais caros.

Segundo a Universidade Federal de Pernambuco, surtos elétricos podem chegar a milhares de volts em frações de segundo, o suficiente para comprometer circuitos internos dos aparelhos.

Mesmo com os dispositivos de proteção, concessionárias de energia continuam recomendando que, durante tempestades muito fortes, aparelhos mais importantes sejam retirados da tomada, principalmente quando houver muitos raios próximos.

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Outro cuidado importante é com cabos de internet e TV por assinatura. A sobrecarga elétrica também pode entrar por essas conexões e atingir equipamentos eletrônicos.

Além da proteção dos aparelhos, especialistas reforçam medidas básicas de segurança durante temporais: evitar áreas abertas, não permanecer perto de árvores e não usar equipamentos conectados à tomada durante descargas elétricas intensas.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

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