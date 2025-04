ACIDENTE

Menina de 2 anos sofre lesão cerebral após levar choque na tomada de casa

Família busca ajuda para comprar cadeira de rodas e tratamento especializado

Uma menina de dois anos, Sophia Andrade da Silva, sofreu graves sequelas após levar um choque elétrico em uma tomada de sua casa em Santos, no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu em 19 de dezembro de 2024, quando a criança, então com 1 ano e 11 meses, acordou silenciosamente e colocou a mão na tomada enquanto o pai dormia ao lado. >

"Hoje ela não fala mais, não está andando, não consegue segurar o tronco, cabeça. Ela está tomando remédio e fazendo fisioterapia", relatou ao G1 a mãe, Shirley de Jesus Andrade, de 26 anos. O pai acordou com cheiro de queimado e encontrou a menina desacordada. Sophia foi levada à UPA Central, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada.>

Consequências do acidente >

Segundo laudo médico, a criança teve anóxia cerebral (falta de oxigênio no cérebro) e desenvolveu tetraparesia espástica, com perda de força nos quatro membros e controle do tronco. Sophia ficou internada por dois meses - uma semana entubada na UTI da Santa Casa de Santos e mais tempo em enfermaria.>