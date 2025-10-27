Acesse sua conta
Menino de 9 anos morre após ser atingido por linha de cerol enquanto pedalava

Duas pipas foram encontradas ao lado do garoto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:45

Criança morreu após ser atingida por linha de cerol
Criança morreu após ser atingida por linha de cerol Crédito: Serginho Lapada

Uma tragédia marcou a tarde deste domingo (26) em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá: um menino de 9 anos morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de cerol. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo a Guarda Municipal, a criança estava andando de bicicleta próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Rei quando o acidente ocorreu. Duas pipas foram encontradas ao lado do garoto. A Rua Japuíra, local do incidente, foi isolada para realização da perícia.

O episódio relembra a legislação sobre o uso de cerol, que há um ano foi reforçada pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que criminaliza o uso de linhas cortantes em pipas, detalhando regras específicas para a prática do esporte com cerol.

O objetivo da proposta é tornar mais claro o Código Penal Brasileiro, que até então enquadrava o ato pelo artigo 132, considerando crime “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente”. O projeto também inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade dos pais ou responsáveis pelo menor que utilize cerol. Em casos graves, a punição pode chegar à mesma penalidade de homicídio culposo, com detenção de um a três anos.

