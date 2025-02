ALERTA DE SAÚDE

Menopausa pode aumentar risco de obesidade; saiba como evitar

Especialista em menopausa e emagrecimento explica como evitar o ganho de peso nessa fase

A menopausa traz diversas mudanças para o corpo feminino e uma das mais preocupantes é o aumento do risco de obesidade. Com a queda dos hormônios femininos, o metabolismo desacelera e o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, se torna mais comum. Segundo a Dra. Flávia Mambrini, médica especialista em menopausa e emagrecimento, é fundamental adotar estratégias para evitar o ganho excessivo de peso. >

"Com a redução do estrogênio, o organismo tende a armazenar mais gordura e perder massa muscular, o que impacta diretamente no metabolismo. Isso significa que a mulher que mantinha o mesmo estilo de vida pode começar a ganhar peso sem perceber", explica a médica.>