BRIGA

Michelle disputa com empresários registro da marca 'Bolsonaro mito'

Inpi ainda não bateu o martelo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) trava disputa com empresas pelo registro da marca “Bolsonaro Mito”. A “briga” em questão ocorre no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que é a autarquia do governo federal responsável pelos registros que garantem às empresas e pessoas o direito exclusivo de uso de sua marca em todo o território nacional.>