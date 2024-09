TECH

Microsoft vai investir quase R$ 15 bi em inteligência artificial no Brasil

Segundo o plano, a Microsoft expandirá sua infraestrutura de nuvem e IA em vários câmpus de data centers no Estado de São Paulo. A Microsoft já possui duas regiões do Azure - plataforma de computação em nuvem da companhia - no País: a Brasil South, com sede em São Paulo e que foi anunciada em 2014, e a Brasil Southeast, com sede no Rio, lançada em 2020. "Já temos 300 centros de dados em 60 regiões do mundo. Estamos construindo fábricas de IA em todo o mundo", disse Nadella, durante o evento