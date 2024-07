TECNOLOGIA

Microsoft diz que impacto de apagão digital foi restrito

Segundo a Microsoft, o incidente demonstra a natureza interconectada do amplo ecossistema

A Microsoft estima que o problema com a atualização do software de segurança da CrowdStrike, que provocou um apagão cibernético global, na sexta-feira, afetou cerca de 8,5 milhões de dispositivos Windows, o que corresponde a "menos de um por cento de todas as máquinas que utilizam o sistema operacional".