FIQUE ATENTO

10 dicas para evitar golpes em compras na internet

Especialistas orientam consumidores a se protegerem das fraudes em ambientes online

Larissa Almeida

Publicado em 26 de junho de 2025 às 06:00

Golpes virtuais já acometeu mais de 40 milhões de pessoas no Brasil Crédito: Pungu x | Shutterstock

A praticidade do e-commerce conquistou grande parte da população brasileira. De acordo com a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (ABComm), o Brasil já conta com 91,3 milhões de consumidores que fazem compras pela internet. Embora o número demonstre uma alta adesão diante dos benefícios dessa modalidade de compra, o comércio online vem acompanhada de riscos. >

De acordo com levantamento do DataSenado, mais de 40 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais já foram vítimas de golpes digitais. Um dos golpes mais recorrentes atualmente ocorre por meio do Instagram que, muitas vezes, patrocina o conteúdo de falsas lojas virtuais que anunciam produtos com preços muito abaixo do mercado. Ao atrair consumidores, exigem pagamento via Pix – e nunca entregam a mercadoria prometida. >

Para evitar esse tipo de fraude, os especialistas Ivan Pires, advogado da área do Direito do Consumidor, e Tamiride Monteiro, advogada com foco em Direito Digital e Cybercrime, recomendam atenção redobrada a ofertas muito vantajosas, checagem da reputação da loja e preferência por métodos de pagamento mais seguros. >

Confira abaixo a lista com 10 dicas para evitar golpes em compras na internet:

1) Desconfiar de preços muito baixos e comparar o produto em outras lojas; >

2) Verificar a reputação da loja em sites como o Reclame aqui; >

3) Identificar se existem reclamações em comentários dos perfis dessas lojas; >

4) Verificar a situação do CNPJ da loja no site da Receita Federal; >

5) Dar preferência a sites conhecidos; >

6) Monitorar conta bancária para detectar transações não autorizadas; >

7) Dar preferência a cartão virtual; >

8) Ativar autenticação de dois fatores em redes sociais para dificultar acessos não autorizados; >

9) Verificar a existência do endereço da sede/ponto físico da loja virtual >