AIRHELP SCORE 2025

Brasil tem um aeroporto na lista dos 10 melhores do mundo; saiba qual é

É o pior desempenho brasileiro na história do levantamento

Millena Marques

Publicado em 14 de julho de 2025 às 08:12

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília Crédito: Divulgação

Um aeroporto brasileiro aparece na lista dos 10 melhores do mundo no ranking AirHelp Score 2025. Trata-se do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, que está na quarta colocação global. >

Embora o terminal da capital federal figure no ranking, este o é o pior desempenho brasileiro na história do levantamento. Isso porque o país já emplacou quatro terminais na lista (em 2022 e 2023). O número caiu para dois no ano passado e agora é apenas um. >

A pontualidade foi responsável por puxar o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek para a quarta posição, com uma nota 8,6. Considerando a avaliação dos passageiros sobre qualidade do serviço, o terminal tirou 8,3. No quesito alimentação e lojas, ficou com 8,2. A média final foi de 8,47. >

O Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, lidera o ranking. Completam o pódio os aeroportos de Doha, no Catar, e Riade, na Arábia Saudita. No top 20, o aeroporto de Belém, no Pará, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aparecem na 13ª e 17ª colocações, respectivamente. >

O ranking é produzido pela AirHelp, uma empresa de tecnologia de viagens que oferece suporte a passageiros em casos de interrupções de voos. A lista foi divulgada na semana passada. >