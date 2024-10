PROIBIDO

Militares são detidos após festa com álcool e funk em quartel no Rio

Policiais militares do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro estão dedidos no quartel desde a quarta (23), quando vazou um vídeo de um churrasco feito por eles no horário de expediente. As informações são da Metrópoles.