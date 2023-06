Minha Casa Minha Vida: emenda de Leo Prates garante wi-fi gratuito e amplia acesso ao programa

Os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão contar com wifi gratuito em suas residências, por conta de uma medida provisória. O benefício foi incluído na MP 1162/2023 em emenda do deputado Leo Prates (PDT-BA). Outra emenda do parlamentar ampliou acesso à moradia popular. A MP foi aprovada nesta quarta-feira (7) pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado.



Assim, o Minha Casa Minha Vida vai ter instalação de infraestrutura de acesso a serviços de telecomunicação (wi-fi gratuito) nas residências, permitindo a conexão à internet e de serviço de telecomunicações destinado à distribuição de conteúdo audiovisual.