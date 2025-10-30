Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente

Ao menos 121 pessoas foram assassinadas na ação das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:19

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente
Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou como "um fracasso" a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no início da semana, que deixou ao menos 121 pessoas mortas. Ela disse, nesta quinta-feira (30), que está empenhada em garantir uma perícia independente para averiguar as circunstâncias dos assassinatos na ação.  A fala da ministra contrasta com a declaração do governador Cláudio Castro que, nesta quarta-feira (29) classificou a Operação Contenção como um "sucesso".

Ao menos 121 pessoas foram assassinadas na ação das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas, com a intenção de enfrentar a expansão da facção Comando Vermelho pelo país. Além dos mortos, mais de 80 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu 118 armas e drogas. "A gente teve uma demanda da comunidade de estabelecer a perícia independente e autônoma. Nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso e estamos trabalhando para que isso se efetive", afirmou à imprensa, após encontro de mais de duas horas com lideranças da comunidade e familiares das vitimas da Operação Contenção.

Corpos foram deixados em praça no Rio

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Corpos começaram a chegar na madrugada por Reprodução
Corpos foram levados para praça e cobertos por Raull Santiago/Arquivo Pessoal
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para praça por Reprodução
Corpos chegando ao HGV após megaoperação por Reprodução
1 de 9
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil

Devido à alta letalidade, no entanto, a ministra Macaé Evaristo condenou a operação, chamada de abominável e "um horror" por também expor pessoas inocentes ao risco de morte. "Essa operação foi um fracasso. É inadmissível uma operação para o combate ao crime organizado, que é o que nós defendemos, não usar inteligência para garantir a sua efetividade", afirmou. Ela acrescentou ainda que "ninguém tem objetivo de matar as pessoas, se a gente quer combater o crime, temos que começar chegando aonde está o dinheiro. Porque se tem crime organizado, tem setores que estão lucrando com esse crime organizado".

No encontro, a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, acrescentou que "nenhum corpo tombado" deve ser aceitável, reforçando a crítica à letalidade. As ministras, ao lado de parlamentares federais e estaduais, participaram do encontro com a comunidade na sede da Central Única de Favelas (Cufa), a poucos metros de onde a comunidade de Vila Cruzeiro expôs cerca de 80 corpos retirados da mata pelos moradores, nesta quarta-feira (29).

Os representantes do Poder Público também receberam demandas por atendimento psicossocial, serviços públicos, além de alternativas de trabalho para a juventude local. Macaé prometeu uma comissão emergencial integrada por vários ministérios para atender às reivindicações. "A comunidade, além de apresentar toda a dor desse processo, trouxe um olhar, um pedido de paz, mas ela também quer ter direitos, direito à educação, saúde, assistência e, especialmente, direito a um trabalho decente para a juventude".A comissão deve ser integrada pelos ministérios da Saúde, Educação, Assistencial Social, Igualdade Racial e Mulheres.

Mais recentes

Imagem - Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2934, desta quinta-feira (30)

Resultado da Mega-Sena 2934, desta quinta-feira (30)
Imagem - Resultado da Quina 6866, desta quinta-feira (30)

Resultado da Quina 6866, desta quinta-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada