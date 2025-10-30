DIREITOS HUMANOS

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente

Ao menos 121 pessoas foram assassinadas na ação das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:19

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou como "um fracasso" a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no início da semana, que deixou ao menos 121 pessoas mortas. Ela disse, nesta quinta-feira (30), que está empenhada em garantir uma perícia independente para averiguar as circunstâncias dos assassinatos na ação. A fala da ministra contrasta com a declaração do governador Cláudio Castro que, nesta quarta-feira (29) classificou a Operação Contenção como um "sucesso".

Ao menos 121 pessoas foram assassinadas na ação das polícias Civil e Militar de combate ao tráfico de drogas, com a intenção de enfrentar a expansão da facção Comando Vermelho pelo país. Além dos mortos, mais de 80 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu 118 armas e drogas. "A gente teve uma demanda da comunidade de estabelecer a perícia independente e autônoma. Nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso e estamos trabalhando para que isso se efetive", afirmou à imprensa, após encontro de mais de duas horas com lideranças da comunidade e familiares das vitimas da Operação Contenção.

Corpos foram deixados em praça no Rio 1 de 9

Devido à alta letalidade, no entanto, a ministra Macaé Evaristo condenou a operação, chamada de abominável e "um horror" por também expor pessoas inocentes ao risco de morte. "Essa operação foi um fracasso. É inadmissível uma operação para o combate ao crime organizado, que é o que nós defendemos, não usar inteligência para garantir a sua efetividade", afirmou. Ela acrescentou ainda que "ninguém tem objetivo de matar as pessoas, se a gente quer combater o crime, temos que começar chegando aonde está o dinheiro. Porque se tem crime organizado, tem setores que estão lucrando com esse crime organizado".

No encontro, a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, acrescentou que "nenhum corpo tombado" deve ser aceitável, reforçando a crítica à letalidade. As ministras, ao lado de parlamentares federais e estaduais, participaram do encontro com a comunidade na sede da Central Única de Favelas (Cufa), a poucos metros de onde a comunidade de Vila Cruzeiro expôs cerca de 80 corpos retirados da mata pelos moradores, nesta quarta-feira (29).