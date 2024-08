BRASIL

Ministro diz que R$ 200 milhões serão investidos para modernização do Inmet

O objetivo do governo com a reestruturação do instituto é equipá-lo para ser um instrumento para apoio com as mudanças climáticas mais frequentes

Estadão

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 18:05

Ministro Carlos Fávaro Crédito: Agência Brasil

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que serão destinados R$ 200 milhões para modernização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), subordinado ao ministério. "Em tempos de mudanças climáticas, o nosso instituto de meteorologia é ainda muito analógico e necessita que os servidores coletem dados diariamente. Investiremos R$ 200 milhões para fazer modernização, simplificação e uso de algoritmos pelo Inmet para até o fim de 2026 termos o melhor instituto meteorológico da América Latina", disse Fávaro nesta terça-feira, 27, em palestra na Associação Comercial de São Paulo, promovida pelo Conselho do Agronegócio da entidade.

Segundo o ministro, o objetivo do governo com a reestruturação do instituto é equipá-lo para ser um instrumento para apoio com as mudanças climáticas mais frequentes.

"Queremos equipá-lo para que possamos minimizar os efeitos das mudanças e dos extremos climáticos para, por exemplo, recomendar melhor até o seguro agrícola", afirmou o ministro.