SAÚDE

Farmacêutica anuncia primeira caneta antiobesidade produzida no Brasil

Empresa também terá caneta específica para controle da diabates

Carol Neves

Publicado em 11 de junho de 2025 às 09:17

Olire Crédito: Divulgação/EMS

A farmacêutica EMS vai colocar no mercado, a partir de agosto, a primeira caneta injetável contra obesidade com fabricação nacional. Batizado de Olire, o medicamento tem como princípio ativo a liraglutida e marca a estreia da empresa brasileira no segmento dos análogos de GLP-1 desenvolvidos inteiramente no país. >

Além do produto voltado ao tratamento da obesidade, a EMS também lançará a caneta Lirux, indicada para o controle do diabetes tipo 2. Ambos os medicamentos são os primeiros do tipo com desenvolvimento e produção 100% nacional, segundo a empresa.>

A EMS destacou que as novas canetas não são classificadas como genéricos. “Diferentemente de um genérico, a liraglutida da EMS foi aprovada pela Anvisa como um novo medicamento de ingrediente ativo já registrado no Brasil, pois é fruto de uma inovação tecnológica exclusiva no país", afirmou a companhia em nota. A autorização foi concedida pela Anvisa no fim de dezembro, consolidando a farmacêutica como a primeira empresa brasileira a atuar no mercado global desse tipo de medicamento.>

A expectativa da EMS é fabricar cerca de 200 mil canetas Olire e Lirux até o fim de 2025. No prazo de um ano, o plano é disponibilizar mais de meio milhão de unidades no mercado nacional.>