SAÚDE

Veja quem vai poder receber 'canetas contra obesidade' pelo SUS

Comissão avalia inclusão dos medicamentos no programa de saúde pública

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) está avaliando a inclusão de dois medicamentos para o tratamento da obesidade no SUS: liraglutida (Saxenda ou Victoza) e semaglutida (Wegovy). A decisão ocorre em um momento em que 25% dos brasileiros já são considerados obesos, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2020, com projeções de que esse número chegue a 48% até 2044. As informações são de O Globo.>