Ministro Fávaro é exonerado a pedido e volta ao Senado para ordenar emendas parlamentares

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi exonerado a pedido do cargo, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22. Fávaro deve ficar afastado do cargo até sexta-feira (24). Segundo sua assessoria, neste período, o ministro retorna ao Senado para ordenação de emendas parlamentares.



A participação de Fávaro em evento da consultoria Arko Advice prevista para esta quarta-feira foi cancelada com o retorno temporário do ministro ao Senado.