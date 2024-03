JUSTIÇA

Ministro nega adiar julgamento de amigo de Robinho no STJ

Julgamento vai decidir se eles vão cumprir no Brasil as condenações por estupro definidas pela Justiça da Itália

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta segunda-feira (4) o pedido de Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, para adiar o julgamento que vai decidir se ambos vão cumprir no Brasil as condenações por estupro definidas pela Justiça da Itália.