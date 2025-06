TRAGÉDIA

Modelo de 17 anos morre afogado durante sessão de fotos de formatura

Ele estava no local participando das fotos de formatura da escola quando resolveu tomar banho no mar com os amigos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 13:20

Modelo de 17 anos morre afogado durante sessão de fotos de formatura Crédito: Reprodução/Instagram

O estudante e modelo Nicolas Araújo Camassola, 17 anos, morreu afogado na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral leste do Ceará, na tarde desa terça-feira (3). Ele estava no local participando das fotos de formatura da escola quando resolveu tomar banho no mar com os amigos. Após o afogamento, os colegas conseguiram retirar o jovem da água e realizaram manobras de ressuscitação. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas o jovem não resistiu. Nicolas morava na cidade de Russas e era aluno da Escola Estadual Profissionalizante Jeová Costa Lima. Além de estudar, ele atuava como modelo fotográfico e de passarela. As informações são do G1 Ceará.>

A empresa de formatura que organizou a ida ao local para a realização das fotos lamentou a morte do estudante e classificou o episódio como "uma fatalidade inesperada". "Lamentamos imensamente essa perda irreparável. Reafirmamos nosso compromisso com o acolhimento e apoio aos familiares e à comunidade escolar neste momento tão difícil", diz um trecho da nota da empresa.>

Irmã de Nicolas, Melissa Camassola, contou que o jovem pretendia ser engenheiro agrônomo. Ela viaja de Porto Alegre até Russas para se despedir do irmão. Os amigos de Nicolas também deixaram mensagens nas suas redes sociais. "Passaram horas e eu não consigo acreditar que você se foi. Eu te amo de todo meu coração, meu irmão! Por você e com você fui muito feliz e sou. No momento, só peço a Deus conforto para nós, esquecer de você, eu sei que nunca irei", postou um amigo.>

Outra amiga aproveitou o espaço para falar da importância que Nicolas teve na vida dela. "Meu grande herói e amigo, você me deu ensinamento que vou levar pro resto da vida. Sentirei saudades do seu abraço e seu jeito louco de viver, você marcou na minha história e na de vários por aí com sua gentileza. Eu não queria que você fosse dessa forma tão repentina, muito obrigada por tudo". >