Moraes defende 'interpretar' leis atuais para punir crimes em redes sociais e com uso de IA

Ministro do STF comparou big techs a empresas colonialistas da época do descobrimento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou nesta terça-feira (11) a necessidade de interpretar as leis vigentes para combater crimes cometidos em redes sociais ou por meio de inteligência artificial. As declarações foram feitas durante a aula inaugural do MBA em Defesa da Democracia e Comunicação Digital, na FGV Brasília. >