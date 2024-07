ATAQUES

Moraes inclui Carla Zambelli em inquérito de tentativa de golpe

Deputada disse ter recebido a informação "com surpresa"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da Polícia Federal e incluiu a deputada Carla Zambelli no inquérito sobre suposta tentativa de golpe de Estado gestada no governo Jair Bolsonaro.