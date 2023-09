Moraes pede R$ 50 mil de indenização de criminalista que o chamou de 'advogado do PCC'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acionou o criminalista Celso Machado Vendramini na Justiça pedindo uma indenização de R$ 50 mil por ter sido chamado de "advogado do PCC" durante um júri popular em São Paulo. Alexandre alega que Vendramini "feriu sua honra ao lhe imputar fato inverídico ofensivo à sua reputação" e "desrespeitou a atuação" como integrante da Corte máxima.



Em razão do mesmo episódio, Vendramini também é alvo de uma representação que tramita perante o Tribunal de Ética e Disciplina da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado é conhecido por representar PMs acusados pelo Massacre do Carandiru. O criminalista foi condenado, no início do mês, por proferir ofensas homofóbicas a uma promotora do Ministério Público de São Paulo, também durante sessão do júri na capital paulista.