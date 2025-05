PERDA

Morre o humorista Madruguinha do Brasil, aos 62 anos

Humorista do SBT sofreu infarto na sexta-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2025 às 15:34

O artista participava do programa The Noite Crédito: Reprodução

O humorista Jailson da Silva, conhecido como o Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado (10). O artista, que participava do programa The Noite, foi vítima de um infarto. Ele tinha 62 anos. >

A informação foi compartilhada no perfil do humorista nas redes sociais. “Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jailson, famoso Madruguinha, veio a óbito nessa noite”, diz a mensagem. “Ele teve um ataque fulminante”.>

O perfil oficial do The Noite, programa apresentado por Danilo Gentili, também realizou uma homenagem ao artista.>

“Infelizmente a família The Noite vem comunicar que o convidado frequente do Roda Solda, Madruguinha do Brasil, nos deixou nesta madrugada. Ele era uma figura querida pelo público e por toda equipe. As devidas homenagens ao nosso amigo e mais informações sobre o falecimento, vocês acompanharão no programa desta segunda-feira (12)”, citam em sua legenda.>