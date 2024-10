PERNAMBUCO

Morta, mulher que decapitou filho tem corpo queimado após vandalismo de túmulo

Morta na última quinta-feira (17), a mulher suspeita de esfaquear e decapitar o próprio filho, em Itambé, Pernambuco, deteve seu túmulo depredado na madrugada deste sábado (19). Populares teriam ido até o local onde Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi sepultada, aberto a cova dela e a queimado, segundo informações do Metrópoles.

Maria estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa havia um mês e teve uma infecção generalizada. Ela morreu na madrugada desta quinta-feira (17).

Ela foi atingida por 14 tiros depois de, segundo a polícia, tentar atacar os policiais que chegaram à casa após matar o filho, Miguel Ryan, no dia 20 de setembro. Segundo a Polícia Militar da Paraíba, os vizinhos pediram socorro por volta das 4h, ao escutarem os gritos da criança.

Quando os agentes chegaram, a mulher estava sentada em uma cadeira com a cabeça da criança no colo. Segundo os policiais, ela tentou atacá-los com uma faca, mas foi contida pelos agentes, que atiraram.