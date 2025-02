RIO DE JANEIRO

Motorista de app confirma que chutou idosa porque ela comeu no carro e diz que usa remédio controlado

Ele prestou depoimento e vai responder por lesão corporal

Ela relatou que foi agredida após comer um biscoito dentro do veículo. “Eu vim comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: 'Agora, você vai limpar o banco'. Nisso, eu fiquei impactada e não respondi. Eu saí e o que que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”, desabafou a idosa.>